Глава ОП Андрій Єрмак відповів на матеріал про свій ювілей: ніякого святкування не було, тільки заїхав до батьків

«Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок [22 листопада] заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок [23 листопада] виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента. Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною», — заявив Єрмак.

Далі Єрмак повторив позицію Офісу президента: чотириденного святкування не було, гостей на гвинтокрилах Державної служби із надзвичайних ситуацій не привозили, у резиденції 20 листопада був президент, він і пересувався гвинтокрилами (згідно із протоколом), туди заїжджав тільки Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою, заступника глави Офісу Олега Татарова там не було.

Крім цього, глава ОП анонсував, що у грудні у карпатському селищі Гута, де і розташована державна резиденція «Синьогора», збереться понад сотня українських дипломатів святкувати своє професійне свято 22 грудня, для них готується спеціальний форум із відповідною програмою — підготовка відбувається в Гуті просто зараз.