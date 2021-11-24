Офіс президента відреагував на розслідування про ювілей Андрія Єрмака: Святкував у Києві вдома з батьками

Офіс президента заперечив розслідування журналіста Михайла Ткача для «Української правди» про те, що глава ОП Андрій Єрмак 21 листопада святкував своє 50-річчя у державній резиденції у селищі Гута в Карпатах.

Про це йдеться у заяві ОП, яку опублікували після матеріалу увечері 24 листопада.

«Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок [наступного дня біля Дня народження, 22 листопада] в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі президента», — заявили в ОП.