Офис президента отреагировал на расследование о юбилее Андрея Ермака: Праздновал в Киеве дома с родителями

Офис президента опроверг расследование журналиста Михаила Ткача для «Украинской правды» о том, что глава ОП Андрей Ермак 21 ноября праздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута в Карпатах.

Об этом говорится в заявлении ОП, которое опубликовали после материала вечером 24 ноября.

«Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник [на следующий день после Дня рождения, 22 ноября] в Киеве — с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента», — заявили в ОП.