Другу нитку «Північного потоку — 2» почали заповнювати технічним газом

Другу нитку газопроводу «Північний потік — 2» почали заповнювати технічним газом, аби підтримувати у ній нормальний тиск і надалі розпочати транспортування газу.

Про це компанія-оператор Nord Stream 2 повідомила у пʼятницю, 17 грудня.

Аналогічно процедурі, яку проводили по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обʼєму та тиску. Компанія також зазначає, що раніше по другій нитці «успішно завершили пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу».

Першу нитку заповнили технічним газом 18 жовтня, тоді ж оголосили про те, що вона готова до роботи.