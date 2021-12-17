Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять техническим газом

Вторую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять техническим газом, чтобы поддерживать в нем нормальное давление и в дальнейшем начать транспортировку газа.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 сообщила в пятницу, 17 декабря.

Аналогично процедуре, которую проводили по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Компания также отмечает, что ранее по второй нитке «успешно завершили пусконаладочные работы по контролю целостности газопровода».

Первую нитку заполнили техническим газом 18 октября, тогда же объявили, что она готова к работе.