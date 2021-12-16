Для захисту чорноморського регіону. До Румунії прибули винищувачі НАТО

У Румунію з Німеччини на базу в Кампія-Турзі прибули американські винищувачі F-15, які посилять захист чорноморського регіону разом із італійськими винищувачами Eurofighter, які базуються на авіабазі «Міхаїл-Когелнічану».

Про це повідомляє повітряне командування НАТО.

Винищувачі ВПС США, Італії та Румунії з 18 по 22 грудня проведуть низку спільних дій на тлі активізації військ Росії у регіоні.

«Це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у чорноморському регіоні, зміцнення багатонаціональних відносин та покращення оперативної сумісності між союзниками. Здатність швидко розгорнути авіацію союзників для підтримки НАТО має життєво важливе значення для нашої готовності», — заявили в командуванні.

Вказано, що італійські винищувачі Eurofighter працюватимуть у регіоні протягом наступних трьох місяців.