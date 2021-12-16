Для защиты черноморского региона. В Румынию прибыли истребители НАТО

В Румынию из Германии на базу в Кампия-Турзи прибыли американские истребители F-15, которые усилят защиту черноморского региона вместе с итальянскими истребителями Eurofighter, базирующимися на авиабазе «Михаил-Когэлничану».

Об этом сообщает воздушное командование НАТО.

Истребители ВВС США, Италии и Румынии с 18 по 22 декабря проведут ряд совместных действий на фоне активизации войск России в регионе.

«Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками. Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО имеет жизненно важное значение для нашей готовности», — заявили в командовании.

Указано, что итальянские истребители Eurofighter будут работать в регионе в течение следующих трех месяцев.