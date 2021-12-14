Пізно ввечері 13 грудня у Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654. За рахунком це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО від початку 2021 року.

Відповідні дані оприлюднені у міжнародній системі Marine Traffic.

У відповідь на захід корабля Національний центр управління обороною РФ вже «приступив до контролю за діями фрегата».

Багатоцільовий фрегат класу «Аквітанія» побудований у 2017 році, він уже пройшов ходові та бойові випробування в Індійському океані та у 2018 році офіційно прийнятий на службу.

Моніторингова група наголосила, що з початку 2021 року це вже 31-й захід корабля нечорноморських країн НАТО у Чорне море — така ж кількість була у 2014 році, після початку окупації Криму Росією.

Більшість візитів кораблів нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2021 році забезпечив Шостий флот США — 13 з 31.

Розподіл візитів за країнами такий: США — 13; Іспанія — 5; Велика Британія — 3; Італія — 3; Греція — 3; Франція — 3; Нідерланди — 1.