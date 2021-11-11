Росія підіймала винищувач для перехоплення британського літака біля Криму. Маневри НАТО бентежать Путіна

Росія піднялася в повітря винищувач для перехоплення британського літака-розвідника, який працював поблизу тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.
Міністерство оборони Росії заявило, що винищувач Су-30 перехопив британський розвідувальний літак Boeing RC-135, який, за його словами, намагався наблизитися до Криму. У заяві йдеться, що британський літак змінив курс від Криму після того, як до нього наблизився російський літак.
У Міноборони РФ також заявили, що зараз есмінець USS Porter та флагман Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney рухаються в західну частину чорноморської акваторії. Контроль за їхніми діями ведуть крейсер «Москва» та фрегат «Адмірал Ессен» Чорноморського флоту.
«Міністерство оборони Росії розцінює військову активність США та їхніх союзників у Чорноморському регіоні як вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на південному сході», — заявили у Міноборони РФ.
За даними російських ЗМІ, маневри американських та британських військових у Чорному морі викликають занепокоєння керівництва Росії. «Дії Сполучених Штатів у Чорному морі абсолютно є предметом його [Путіна] занепокоєння, і він про це говорив», — заявив журналістам прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. На активність США та інших країн-членів НАТО Путін скаржився й у телефонній розмові з тимчасовим канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
- 4 листопада флагман (корабель управління) Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney увійшов до чорноморської акваторії після зупинки в Стамбулі. Російські військові відразу почали за ним стежити.
- 1 листопада оперативний флот США повідомив про те, що до Чорного моря йде USS Mount Whitney. На це відреагував президент Росії Володимир Путін. «Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони», — сказав він.