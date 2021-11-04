Флагман Шостого флоту США увійшов до Чорного моря. Російські військові почали за ним стежити

Флагман (корабель управління) Шостого флоту Військово-морських сил США USS Mount Whitney увійшов до чорноморської акваторії після зупинки в Стамбулі.

Корабель проводитиме операції з союзниками та партнерами по НАТО, приєднавшись до есмінця USS Porter (DDG-78), який знаходиться у Чорному морі з 30 жовтня.

Як передає Інтерфакс з посиланням на Національний центр управління обороною Росії, за USS Mount Whitney почали вести спостереження.

У вівторок, 2 жовтня, у Чорноморському флоті повідомляли про проведення навчань. Винищувачі Су-30СМ та бомбардувальники Су-24 спільно з ракетними комплексами «Бал» та «Бастіон» відпрацювали знищення морських цілей.