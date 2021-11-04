Флагман Шестого флота США вошел в Черное море. Российские военные начали за ним следить

Флагман (корабль управления) Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney вошел в черноморскую акваторию, после остановки в Стамбуле.

Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами по НАТО, присоединившись к эсминцу USS Porter (DDG-78), который находится в Черном море с 30 октября.

Как передает Интерфакс со ссылкой Национальный центр управления обороной России, за USS Mount Whitney начали вести наблюдение.

Во вторник, 2 октября, в Черноморском флоте сообщали о проведении учений. Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 совместно с ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морских целей.