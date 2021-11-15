Флагман Шостого флоту США покидає акваторію Чорного моря

Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney залишає акваторію Чорного моря.
Про це повідомляє пресслужба флоту.
«Флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney почав свій перехід з Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань разом із союзниками та партнерами по НАТО», — йдеться в повідомленні.
USS Mount Whitney увійшов до Чорного моря 4 листопада, а 8 листопада кораблі ВМС США Mount Whitney і Porter увійшли в порт Батумі у Грузії.
Військовий корабель USS Mount Whitney прибув у Чорне море для співпраці з союзниками США по НАТО та іншими партнерами Вашингтону в регіоні для підтримки безпеки та стабільності.
- 1 листопада оперативний флот США повідомив, що до Чорного моря прямує USS Mount Whitney. На це відреагував президент Росії Володимир Путін. «Ось і зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони», — сказав він.
- 22 вересня 2021 року Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Він також заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом і що країна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.