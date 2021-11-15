Флагман Шестого флота США покидает акваторию Черного моря

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney покидает акваторию Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба флота.
«Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.
4 ноября USS Mount Whitney вошел в Черное море, а 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.
Военный корабль USS Mount Whitney прибыл в Черное море для сотрудничества с союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе для обеспечения безопасности и стабильности.
- 1 ноября оперативный флот США сообщил, что в Черное море идет USS Mount Whitney. На это отреагировал президент России Владимир Путин. «Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он.
- 22 сентября 2021 года Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Он также заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом и что страна заинтересована в увеличении количества совместных учений.