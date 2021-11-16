Американський есмінець USS Porter залишає акваторію Чорного моря

Ракетний есмінець Військово-морського флоту США USS Porter почав перехід з Чорного моря до Середземного через закінчення військових навчань.

Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту.

«Ракетний есмінець класу Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) розпочав свій запланований південний перехід з Чорного моря в Середземне море після проведення морських операцій і навчань разом з союзниками та партнерами по НАТО», — йдеться у повідомленні.

Есмінець США USS Porter (DDG-78) у суботу, 30 жовтня, зайшов у Чорне море. У Росії відразу зазначили, що сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями корабля.