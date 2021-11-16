Американский эсминец USS Porter покидает акваторию Черного моря

Ракетный эсминец Военно-морского флота США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное в связи с окончанием военных учений.
Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота.
«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой запланированный южный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.
Эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море. В России сразу отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями корабля.
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