Американский эсминец вошел в Черное море. В России заявили о слежении за кораблем

Ракетный эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море.

Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщили российские информагентства.

В России также отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля.

Накануне, 29 октября, о том, что эсминец отправился в Черное море, сообщил шестой флот ВМС США.

«USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит к Черному морю для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.