Forbes: Бомбардировщики США отрабатывают уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают уничтожение военных кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.
Об этом говорится в материале Forbes.
В начале октября четыре B-1B переправили из Техаса на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, откуда 19 октября они вылетели на учения. Бомбардировщики пролетели над Северным и Балтийским морями, дозаправились в воздухе и ушли к Черному морю. Полет длился 12 часов.
Над Черным морем в международном воздушном пространстве их перехватила пара истребителей Су-30 ВМФ России, которые базируются в оккупированном Крыму. После выполнения целей учений бомбардировщики вернулись в Фэрфорд.
Forbes пишет, что во время маневров B-1B отрабатывали обстрел российских кораблей ракетами LRASM, которые способны уничтожать цели на расстоянии 930 км. В 2017 году B-1B специально адаптировали под LRASM. Один бомбардировщик способен нести 24 такие ракеты, а два B-1B могут уничтожить весь Балтийский флот за один вылет. Что касается атаки кораблей в Черном море, то бомбардировщики могут провести ее из воздушного пространства НАТО.
- В марте 2021 года B-1B Lancer впервые садились в Польше, а в 2020 году Lancer пролетели над Черным морем в цепи с украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27. В прошлом году США начали отправлять в Черноморский регион тяжелые бомбардировщики на постоянной основе.