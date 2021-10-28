Forbes: Бомбардувальники США відпрацьовують знищення кораблів Балтійського та Чорноморського флотів Росії

Американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer відпрацьовують знищення військових кораблів Балтійського та Чорноморського флотів Росії.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

На початку жовтня чотири B-1B переправили з Техасу на базу Королівських ВПС у Ферфорді, звідки 19 жовтня вони вилетіли на навчання. Бомбардувальники пролетіли над Північним і Балтійським морями, дозаправилися в повітрі та пішли до Чорного моря. Політ тривав 12 годин.

Над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі їх перехопила пара винищувачів Су-30 ВМФ Росії, які базуються в окупованому Криму. Після виконання цілей навчань бомбардувальники повернулися до Ферфорду.

Forbes пише, що під час маневрів B-1B відпрацьовували обстріл російських кораблів ракетами LRASM, які здатні знищувати цілі на відстані 930 км. У 2017 році B-1B спеціально адаптували під LRASM. Один бомбардувальник може нести 24 такі ракети, а два B-1B можуть знищити весь Балтійський флот за один виліт. Щодо атаки кораблів у Чорному морі, то бомбардувальники можуть здійснити її з повітряного простору НАТО.