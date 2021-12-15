Спікер Ради Стефанчук підписав закон про спрощення отримання громадянства для людей, які воювали за Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про внесення змін до законодавства, що спростить набуття українського громадянства іноземцям та апатридам, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Воїни, які захищали цілісність України, зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. Щойно підписав закон», — написав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради зазначив, що цей закон є «абсолютно виваженим і логічним кроком», а також є подякою захисникам і захисницям України за значний внесок у оборону територіальної цілісності й недоторканності країни.