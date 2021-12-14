Рада спростила процедуру набуття громадянства для людей, які воювали за Україну

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила урядовий законопроєкт №5630. Він дозволяє іноземцям та апатридам, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, отримати українське громадянство за спрощеною процедурою.

Відповідне рішення підтримали 285 нардепів.

Документ пропонує спростити порядок отримання громадянства для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання, для осіб, які проходили або проходять службу за контрактом у Збройних силах України, а також для тих, хто воював на Донбасі проти російських бойовиків.

Крім того, положення документа передбачають можливість подати декларацію про відмову від іноземного громадянства особами, які отримали українське громадянство до набуття цим законопроєктом чинності (якщо його ухвалять у другому читанні).

У пояснювальній записці зазначено, що мета проєкту закону — реалізація указу президента Володимира Зеленського від 13 серпня 2019 року.