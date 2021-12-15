Спикер Рады Стефанчук подписал закон об упрощении получения гражданства для людей, воевавших за Украину

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о внесении изменений в законодательство, который упростит получение украинского гражданства для иностранцев и апатридов, участвовавших в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Воины, защищавшие целостность Украины, смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Только что подписал закон», — написал Стефанчук.

Спикер Верховной Рады отметил, что этот закон является «абсолютно взвешенным и логичным шагом», а также благодарностью защитникам и защитницам Украины за значительный вклад в защиту территориальной целостности и неприкосновенности страны.