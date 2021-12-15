Спикер Рады Стефанчук подписал закон об упрощении получения гражданства для людей, воевавших за Украину

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о внесении изменений в законодательство, который упростит получение украинского гражданства для иностранцев и апатридов, участвовавших в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Воины, защищавшие целостность Украины, смогут получить гражданство по упрощенной процедуре. Только что подписал закон», — написал Стефанчук.
Спикер Верховной Рады отметил, что этот закон является «абсолютно взвешенным и логичным шагом», а также благодарностью защитникам и защитницам Украины за значительный вклад в защиту территориальной целостности и неприкосновенности страны.
- В инаугурационной речи с трибуны Рады в мае 2019 года Владимир Зеленский говорил, что предоставит гражданство Украины всем, кто «готов строить новую, сильную и успешную Украину», в том числе ветеранам и военным-иностранцам.
- После этого он начал указами предоставлять гражданство иностранным ветеранам Донбасса.
- 2 ноября 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об упрощении получения гражданства иностранцами, которые служат в ВСУ или воевали за Украину. 14 декабря Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом.