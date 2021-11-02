Рада одобрила упрощение получения гражданства иностранцами, которые служат в ВСУ или воевали за Украину

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект закона № 5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины или воевали за страну.

За проголосовали 302 депутата.

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

Кроме того, положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили украинское гражданство до вступления в силу этого законопроекта (если его примут во втором чтении). В то же время проект закона не определяет сроки возвращения паспорта иностранного государства лицам, получившим гражданство Украины.

В пояснительной записке указано, что цель проекта закона — реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.