Кличко: Відкриття руху Подільсько-Воскресенським мостом перенесли на 2022 рік

Запуск автомобільного руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом перенесено на наступний рік.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми планували, обіцяли відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом цього року. Але відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася криза, яку спричинив коронавірус, були затримки матеріалів через локдауни, люди хворіли», — сказав мер.

За його словами, будівельна готовність мосту становить 90%, роботи тривають. Кличко додав, що було внесено зміни до проєкту, який передбачає додатковий зʼїзд на житловий масив Троєщина.

«Цей мостовий перехід дуже важливий для столиці, ми його добудуємо, що б там не було. Я особисто контролюю це будівництво щодня», — зазначив міський голова столиці.