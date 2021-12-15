Кличко: Відкриття руху Подільсько-Воскресенським мостом перенесли на 2022 рік

Запуск автомобільного руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом перенесено на наступний рік.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Ми планували, обіцяли відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом цього року. Але відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася криза, яку спричинив коронавірус, були затримки матеріалів через локдауни, люди хворіли», — сказав мер.
За його словами, будівельна готовність мосту становить 90%, роботи тривають. Кличко додав, що було внесено зміни до проєкту, який передбачає додатковий зʼїзд на житловий масив Троєщина.
«Цей мостовий перехід дуже важливий для столиці, ми його добудуємо, що б там не було. Я особисто контролюю це будівництво щодня», — зазначив міський голова столиці.
- Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування. Підрядників ы компанії неодноразово звинувачували в розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.
- Улітку 2020 року Антимонопольний комітет почав розслідувати можливу тендерну змову між компаніями «Форма» й «Укрбуд», повʼязану з будівництвом столичного Подільсько-Воскресенського мосту, на суму близько 100 мільйонів гривень.
- Улітку 2021 року мер Києва Кличко заявив, що міст збудують до кінця року, але вже 5 листопада звільнив заступника голови КМДА Густєлєва нібито через затягування робіт.