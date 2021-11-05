СБУ завадила спробі вкрасти близько 3 млрд грн на добудові київського Подільського мосту

Служба безпеки України повідомила, що завадила спробі розкрадання близько 3 мільярдів гривень на добудові столичного Подільсько-Воскресенського мосту.

Слідчі СБУ провели обшуки в офісі зловмисників, які, за даними слідства, створили схему із завищення вартості робіт на мосту і «документували» обсяги нібито виконаних робіт. Злочинна група виготовляла підроблену бухгалтерську документацію, а також залучала людей, які створювали фейкові та ризикові компанії для використання у схемі.

В офісі вилучили 37 печаток ризикових компаній — прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мосту, підроблену документацію з доказами та компʼютерну техніку.

СБУ продовжує слідчі дії. Поки що справа розслідується за статтями про замах на злочин (ч. 2 ст. 15 КК) та присвоєння майна (ч. 3 ст. 191 КК).