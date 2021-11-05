СБУ завадила спробі вкрасти близько 3 млрд грн на добудові київського Подільського мосту

Служба безпеки України повідомила, що завадила спробі розкрадання близько 3 мільярдів гривень на добудові столичного Подільсько-Воскресенського мосту.
Слідчі СБУ провели обшуки в офісі зловмисників, які, за даними слідства, створили схему із завищення вартості робіт на мосту і «документували» обсяги нібито виконаних робіт. Злочинна група виготовляла підроблену бухгалтерську документацію, а також залучала людей, які створювали фейкові та ризикові компанії для використання у схемі.
В офісі вилучили 37 печаток ризикових компаній — прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мосту, підроблену документацію з доказами та компʼютерну техніку.
СБУ продовжує слідчі дії. Поки що справа розслідується за статтями про замах на злочин (ч. 2 ст. 15 КК) та присвоєння майна (ч. 3 ст. 191 КК).
- Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування. Підрядників та компанії неодноразово звинувачували у розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.
- Влітку 2020 року Антимонопольний комітет почав розслідувати можливу тендерну змову між компаніями «Форма» та «Укрбуд», повʼязану з будівництвом столичного Подільсько-Воскресенського мосту на суму близько 100 мільйонів гривень.
- Влітку 2021 року мер Києва Кличко заявив, що міст збудують до кінця року, але вже 5 листопада звільнив заступника голови КМДА Густєлєва нібито через затягування робіт.