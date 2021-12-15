Google попередила невакцинованих працівників про звільнення

Компанія Google повідомила співробітникам, що вони втратять зарплату — і в кінцевому підсумку будуть звільнені, якщо не вакцинуються від коронавірусу. Про це повідомляє CNBC із посиланням на внутрішній документ компанії.

У службовій записці йдеться, що працівники повинні були до 3 грудня сповістити про свій статус вакцинації та завантажити документи, що його підтверджують, або подати заяву на звільнення від вакцинації з медичних чи релігійних причин. Компанія заявила, що після цієї дати вона почне звʼязуватися зі співробітниками, які не завантажили інформацію або не вакцинувалися, а також із тими, чиї запити на звільнення від вакцинації не були схвалені.