У США апеляційний суд призупинив обовʼязкову вакцинацію в компаніях зі штатом понад 100 осіб

У США Федеральний апеляційний суд Нового Орлеана призупинив розпорядження адміністрації президента Джо Байдена про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу у компаніях, де працюють 100 і більше людей.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, колегія із трьох суддів підтвердила своє попереднє рішення щодо цього питання, ухвалене 6 листопада.

На думку суду, вимога управління з охорони праці (OSHA) «значно перевищує встановлені законом повноваження OSHA».