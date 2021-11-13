У США апеляційний суд призупинив обовʼязкову вакцинацію в компаніях зі штатом понад 100 осіб

У США Федеральний апеляційний суд Нового Орлеана призупинив розпорядження адміністрації президента Джо Байдена про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу у компаніях, де працюють 100 і більше людей.
Про це повідомляє The Washington Post.
Як зазначається, колегія із трьох суддів підтвердила своє попереднє рішення щодо цього питання, ухвалене 6 листопада.
На думку суду, вимога управління з охорони праці (OSHA) «значно перевищує встановлені законом повноваження OSHA».
«Розпорядження виглядає не скальпелем, який застосовується обережно, а величезною кувалдою, яка бʼє без урахування специфіки по робочих місцях (і робітниках)», — заявили судді.
Також колегія суддів вважає, що розпорядження про обов’язкову вакцинацію додатково обтяжує бізнес фінансово, загрожує знищенням робочої сили, змушуючи співробітників компанії вакцинуватися, робити тести або звільнятися, і потенційно порушує Конституцію США.
- 4 листопада Білий дім повідомив, що у США всі компанії зі штатом понад 100 осіб зобов’язані провести вакцинацію співробітників від коронавірусу до 4 січня 2022 року або вимагати від нещеплених робити тест на відсутність хвороби не рідше одного разу на тиждень.
- Того ж дня влада 11 штатів (Міссурі, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гемпшир, Південна та Північна Дакоти, Аляска і Вайомінг) подала до суду на федеральний уряд США. Також це розпорядження оскаржив у суді генпрокурор Техасу Кен Пакстон.
- Раніше Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) допустив можливість введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Це може бути вакцина Pfizer, Moderna або Janssen.