В США апелляционный суд приостановил обязательную вакцинацию в компаниях со штатом более 100 человек

В США Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса в компаниях, где работают 100 и более человек.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, коллегия из трех судей подтвердила свое предварительное решение по этому вопросу, принятое 6 ноября.

По мнению суда, требование управления по охране труда (OSHA) «значительно превышает установленные законом полномочия OSHA».