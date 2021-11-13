В США апелляционный суд приостановил обязательную вакцинацию в компаниях со штатом более 100 человек

В США Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил распоряжение администрации президента Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса в компаниях, где работают 100 и более человек.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, коллегия из трех судей подтвердила свое предварительное решение по этому вопросу, принятое 6 ноября.
По мнению суда, требование управления по охране труда (OSHA) «значительно превышает установленные законом полномочия OSHA».
«Распоряжение выглядит не осторожно применяемым скальпелем, а огромной кувалдой, которая бьет без учета специфики по рабочим местам (и рабочим)», — заявили судьи.
Также коллегия судей считает, что распоряжение об обязательной вакцинации дополнительно обременяет бизнес финансово, грозит уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников компании вакцинироваться, делать тесты или увольняться, и потенциально нарушает Конституцию США.
- 4 ноября Белый дом сообщил, что в США все компании со штатом более 100 человек обязаны провести вакцинацию сотрудников от коронавируса до 4 января 2022 года или требовать от непривитых делать тест на отсутствие болезни не реже одного раза в неделю.
- В тот же день власти 11 штатов (Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гемпшир, Южная и Северная Дакоты, Аляска и Вайоминг) подали в суд на федеральное правительство США. Также это распоряжение обжаловал в суде генпрокурор Техаса Кен Пакстон.
- Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Это может быть вакцина Pfizer, Moderna или Janssen.