Google предупредила невакцинированных работников об увольнении

Компания Google сообщила сотрудникам, что они потеряют зарплату — и в конечном итоге будут уволены, если не вакцинируются от коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ компании.

В служебной записке говорится, что работники должны были до 3 декабря сообщить о своем статусе вакцинации и загрузить подтверждающие его документы или подать заявление на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Компания заявила, что после этой даты она начнет связываться с сотрудниками, которые не загрузили информацию или не вакцинировались, а также с теми, чьи запросы на освобождение от вакцинации не были одобрены.