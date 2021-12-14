Новий канцлер Австрії підтримав «Північний потік — 2» і виступив проти його використання для впливу на Росію

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер підтримав запуск російського газопроводу «Північний потік — 2». Він вважає, що його не можна використовувати як засіб впливу на Росію.

Про це Негаммер розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

«Я очікую, що «Північний потік — 2» буде запущений невдовзі, як і планувалося», — сказав він.

За його словами, поки ЄС потребує газу та нафти, то об’єднання має забезпечити стале енергопостачання з якомога більшої кількості джерел.