Новый канцлер Австрии поддержал «Северный поток — 2» и выступил против его использования для влияния на Россию

Новый канцлер Австрии Карл Негаммер поддержал запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Он считает, что его нельзя использовать как средство влияния на Россию.

Об этом Негаммер рассказал в интервью изданию Die Welt.

«Я ожидаю, что «Северный поток — 2» будет запущен вскоре, как и планировалось», — сказал он.

По его словам, пока ЕС нуждается в газе и нефти, то объединение должно обеспечить устойчивое энергоснабжение из как можно большего количества источников.