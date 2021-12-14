Новый канцлер Австрии поддержал «Северный поток — 2» и выступил против его использования для влияния на Россию

Новый канцлер Австрии Карл Негаммер поддержал запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Он считает, что его нельзя использовать как средство влияния на Россию.
Об этом Негаммер рассказал в интервью изданию Die Welt.
«Я ожидаю, что «Северный поток — 2» будет запущен вскоре, как и планировалось», — сказал он.
По его словам, пока ЕС нуждается в газе и нефти, то объединение должно обеспечить устойчивое энергоснабжение из как можно большего количества источников.
«Конечно, это касается и Австрии. «Северный поток — 2» является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок в энергетических вопросах», — сказал Негаммер.
В то же время, он выступил против использования газопровода с целью давления на Россию. Негаммер заявил, что «Северный поток — 2» не следует рассматривать в контексте конфликта Украины и России, а ЕС таким образом только навредит себе.
- Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, пробывший несколько недель в должности канцлера, призвал Совет министров иностранных дел государств Евросоюза как можно быстрее ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2».
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.