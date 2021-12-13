Австрия призвала ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, который пробыл несколько недель на должности канцлера, призвал Совет министров иностранных дел государств Евросоюза как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2».
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Шалленберг заявил, что газопровод завершен, теперь его нужно использовать. Он считает ошибочным ставить под сомнение использование трубопровода каждый раз, когда у Евросоюза возникают споры с Москвой.
Своим заявлением глава МИД Австрии отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая говорила, что не видит оснований для ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Также она отмечала, что в случае вторжения армии России в Украину трубопровод могут отключить.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию, в том числе и для Австрии, через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.
- В конце ноября МВФ оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2» в $1,2 миллиарда ежегодно.