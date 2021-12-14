«Перемагає страх». Зеленський прокоментував дії Німеччини, яка блокує поставки зброї через НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до країни через механізми НАТО через «страх».

Про це він заявив в інтервʼю італійській газеті La Repubblica, яке оприлюднили 14 грудня.

«Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронових рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», — зазначив Зеленський.