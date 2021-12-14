«Перемагає страх». Зеленський прокоментував дії Німеччини, яка блокує поставки зброї через НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до країни через механізми НАТО через «страх».
Про це він заявив в інтервʼю італійській газеті La Repubblica, яке оприлюднили 14 грудня.
«Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронових рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», — зазначив Зеленський.
Паралельно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через НАТО, цитує «Європейська правда».
«Вчора [13 грудня] я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок у тому числі з цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою дипломатичних інструментів», — додав Кулеба.
Нагадаємо, що Україна на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання придбала 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви. Вона очікувала на поставки, але Німеччина всіляко їх блокувала.
- Вперше про те, що Німеччина блокує Україні поставки зброї через НАТО, стало відомо від міністра оборони Олексія Резнікова — він заявив про це в інтервʼю. За його словами, Берлін у листопаді наклав вето на закупівлю Україною протидронових рушниць та протиснайперських систем через натівське агентство закупівель.
- Німецька газета Bild повідомила, що цим питанням особисто опікувалась колишня канцлер Ангела Меркель і саме вона накладала вето на допомогу Україні. За даними джерел видання, за кілька днів до завершення своєї каденції у грудні 2021 року Меркель частково відмовилась від свого вето. Зокрема, у грудні Україна таки зможе отримати 10 із 20 комплексів протидії дронам. Однак вето на постачання снайперських гвинтівок лишається.