Міністр Дмитро Кулеба вперше поговорив телефоном із новою главою МЗС Німеччини. Спілкувалися про Донбас і «Північний потік — 2»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Серед ключових тем були ситуація на Донбасі та Північний потік — 2.

Як повідомили у пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства, Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосила, що готова до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у «нормандському» форматі.

Також німецька урядовиця погодилася з Кулебою, що до проєкту «Північний потік — 2» має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.