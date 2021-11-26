МЗС Німеччини вперше за всю історію очолить жінка. Вона виступає категорично проти «Північного потоку – 2»

Міністерство закордонних справ Німеччини вперше в історії очолить жінка. Цю посаду займатиме одна з лідерів «зелених» Анналена Бербок.

Про це у своєму Twitter написав нинішній очільник МЗС Гайко Маас.

«Сердечні привітання, люба Анналено Бербок! У твоїй особі МЗС вперше очолюватиме жінка. За 151 рік від моменту створення посади саме час для цього! Представляти Німеччину в світі — честь і виклик одночасно», — написав він.

Анналена Бербок під час передвиборчої кампанії була одною з лідерів партії «зелених», а також була кандидатом від цієї партії у канцлери Німеччини, якби її політсила здобула перемогу на виборах.

«Зелені» займають доволі жорстку позицію щодо Росії — вони зазначають, що та все більше перетворюється на авторитарну державу. Там наголошують, що послаблення санкцій проти Росії можливе лише після виконання певних умов. Водночас за потреби вони допускають і посилення санкцій.

Сама Бербок активно критикує «Північний потік — 2» і вважає, що цей проєкт має бути заблокований. Однак у коаліційній угоді не було жодної згадки про цей газопровід.

Також «зелені» є пацифістською партією, а тому Бербок зазначала, що Україна не зможе вступити в НАТО, допоки на її території триває конфлікт з Росією. Що стосується вступу в ЄС, то тут «зелені» зазначають, що для країн Східного партнерства має бути «відкритим» шлях до євроінтеграції.