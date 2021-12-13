Министр Дмитрий Кулеба впервые поговорил по телефону с новой главой МИД Германии. Общались о Донбассе и «Северном потоке — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Германии Анналеной Бербок. Среди ключевых тем были ситуация на Донбассе и «Северный поток — 2».

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, Анналена Бербок заверила в неуклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнула, что готова к совместной работе, чтобы сдвинуть с места переговоры в «нормандском» формате.

Также чиновница согласилась с Кулебой, что к проекту «Северный поток — 2» должно применяться европейское энергетическое законодательство.