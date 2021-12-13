Міноборони України звинуватило Німеччину у блокуванні поставок зброї через НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї для ЗСУ через НАТО.

Про це міністр заявив у коментарі Financial Times.

За його словами, Берлін у листопаді наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через натівське агентство закупівель.

«Вони все ще будують газопровід «Північний потік — 2» і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо», — наголосив Резніков і додав, що на фоні цього Україна має намір купувати зброю через двосторонні угоди із союзниками — США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, поки не коментує ситуацію, а позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом ще невідома.