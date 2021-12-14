«Побеждает страх». Зеленский прокомментировал действия Германии, которая блокирует поставки оружия через НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия блокирует поставки оружия в страну через механизмы НАТО из-за «страха».

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое опубликовали 14 декабря.

«Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодроновых винтовок и противоснайперских систем, которые являются исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх», — отметил Зеленский.