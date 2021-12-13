Bild: Германия и Нидерланды блокируют поставки Украине оружия через механизмы НАТО

Германия и Нидерланды с мая 2021 года блокируют поставки Украине оружия через механизмы НАТО. Этим вопросом лично заботилась бывшая канцлер Ангела Меркель, и именно она накладывала вето на помощь Украине.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bild.

По их данным, Германия использует свое право вето, поскольку все решения в НАТО должны приниматься консенсусом.

Украина в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке приобрела 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы. Она ожидала поставок, но Германия всячески их блокировала. В мае представители Германии и Нидерландов выступили против поставок.

По данным источников издания, Нидерланды приняли сторону Германии по просьбе Меркель, поскольку немцы не хотели быть единственным государством, которое было против.

В августе во время визита Меркель в Киев президент Украины Владимир Зеленский просил ее прекратить блокаду закупки оружия, но та отметила, что это исключено. Но за несколько дней до завершения своей каденции в декабре 2021 года Меркель частично отказалась от своего вето. В частности, в декабре Украина сможет получить 10 из 20 комплексов противодействия дронам. Однако вето на поставку снайперских винтовок остается.

В комментарии изданию посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новое немецкое правительство прекратить блокаду поставок оружия Украине.

«Продолжать отказываться от оборонного оружия по псевдопацифистским причинам в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа», — заявил он.