В Україні за добу вакцинували понад 120 тисяч людей, майже 400 COVID-пацієнтів померли

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 91 602 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,2 мільйона громадян одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за останню добу, 13 грудня, медики виявили 7 283 нові випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 566 дітей та 134 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 387 пацієнтів, а напередодні — 188.

Також за добу медики вакцинували 129 742 людини, з них одну дозу отримали — 42 956, повністю імунізовані — 86 786 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 174 399 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 544 437.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.