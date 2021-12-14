Мінцифри попередило про збої у додатку «Дія» — тестують виплату 1 000 гривень

Упродовж тижня (приблизно до 19 грудня) в українців можуть виникнути проблеми з додатком «Дія», оскільки фахівці тестують наймасштабнішу послугу — отримання 1 000 гривень за вакцинацію для восьми мільйонів українців.
Про це попередив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України — можливість отримати 1 000 гривень у рамках проєкту «єПідтримка», — зазначив Федоров.
Виплати стартують з 19 грудня, тож міністр закликає людей вакцинуватися якомога швидше.
«Ми вже відсьогодні поступово входимо в бета-режим, щоб все налагодити. Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде непростий», — пояснює глава Мінцифри.
Наразі «Дія» працює стабільно — сертифікати генеруються, послуги надаються. Утім, варто завантажити на телефон свій сертифікат про вакцинацію, щоб не залишитися без нього, коли він буде потрібний.
- 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише в певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.
- Щоб отримати тисячу гривень, необхідно мати COVID-сертифікат про повну вакцинацію у додатку «Дія», і тільки в ньому — не з порталу «Дія» і не паперовий. Подати заявку можна буде в додатку в кілька кліків, якщо ви громадянин України віком від 18 років.
- Також потрібна спеціальна карта «єПідтримка» — оформити її можна в одному з банків-партнерів, яких щодня стає більше. Відкрити карту можна і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна. Далі потрібно зайти в розділ «Послуги», вибирати «єПідтримка», картку для зарахувань «єПідтримка» та чекати надходження грошей. Детальна інструкція тут.