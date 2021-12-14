Минцифры предупредило о сбоях в приложении «Дія» — тестируют выплату 1 000 гривен

В течение недели (приблизительно до 19 декабря) у украинцев могут возникнуть проблемы с приложением «Дія», поскольку специалисты тестируют самую масштабную услугу — получение 1 000 гривен за вакцинацию для восьми миллионов украинцев.
Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины — возможность получить 1 000 гривен в рамках проекта «єПідтримка», — отметил Федоров.
Выплаты стартуют с 19 декабря, поэтому министр призывает людей вакцинироваться как можно скорее.
«Мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все наладить. Бывает нестабильность работы, заранее прошу прощения. И эта неделя будет непростой», — объясняет глава Минцифры.
Сейчас «Дія» работает стабильно — сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Впрочем, стоит загрузить на телефон свой сертификат о вакцинации, чтобы не остаться без него, когда он будет нужен.
- 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку или приобрести книги. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки. На выплаты Кабмин выделил 8 миллиардов гривен.
- Чтобы получить тысячу гривен, необходимо иметь COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении «Дія», и только в нем — не с портала «Дія» и не бумажный. Подать заявку можно будет в приложении в несколько кликов, если вы гражданин Украины старше 18 лет.
- Также нужна специальная карта «єПідтримка» — оформить ее можно в одном из банков-партнеров, которых с каждым днем становится больше. Открыть карту можно и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя. Затем нужно зайти в раздел «Услуги», выбирать «єПідтримка», карту для зачислений «єПідтримка» и ожидать поступления денег. Подробная инструкция здесь.