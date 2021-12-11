У Туреччині вперше провели випробування безпілотника з лазерною зброєю. Він влучив у ціль з 500 метрів

У Туреччині провели перші у світі випробування безпілотного літального апарату з лазерною зброєю.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Дрон Eren є спільною розробкою оборонної компанії Asisgard, Науково-технічного дослідного інституту Туреччини Tubitak та департаменту криміналістики Головного управління безпеки Туреччини.
Безпілотник може знищувати вибухові пристрої-боєприпаси і саморобні бомби в польових умовах за допомогою лазера на відстані, максимальна дальність польоту дрона — до 3 тисяч метрів.
Наразі безпілотник успішно пройшов випробування на дистанціях 500, 300 та 100 метрів.
За словами заступника комісара поліції Айкута Ероглу, завдяки Eren можна знешкоджувати бомби без залучення саперів.
- На початку листопада 2020 року Туреччина показала випробування важкого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA з українськими двигунами.
- Наразі на озброєнні українських військових є уже 12 турецьких ударно-розвідувальних БПЛА Bayraktar TB2. У липні 2021 року перший Bayraktar отримали на озброєння ВМС України. У 2021—2022 роках Україна планує придбати ще чотири комплекси Bayraktar TB2 (24 дрони).
- Також Україна та Туреччина підписали меморандум про будівництво центру безпілотників Bayraktar. У майбутньому в Україні буде їхнє виробництво. Наразі Туреччина та Україна домовляються щодо співпраці у питанні ракетобудування. Зокрема, Туреччина хоче створювати космічні ракети, схожі на українські «Зеніт-2». Такі технології можуть допомогти Туреччині розробити власні балістичні ракети.