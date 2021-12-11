Генсек НАТО відхилив вимогу Росії відкликати обіцянку членства в Альянсі для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився відкликати обіцянку членства в Альянсі для України. Він зазначив, що це вирішуватиме не Росія.
Про це пише NDTV.
За словами Столтенберга, питання вступу України в НАТО буде вирішуватися винятково нею самою та 30 державами-членами.
«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», — пояснив він.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- У МЗС Росії висунули вимогу для Заходу — відкликати свою обіцянку членства в НАТО для України та Грузії, яка була озвучена на саміті Альянсу у Бухаресті у 2008 році. Там вважають, що ця обіцянка порушує систему європейської безпеки.