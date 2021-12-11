Генсек НАТО відхилив вимогу Росії відкликати обіцянку членства в Альянсі для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився відкликати обіцянку членства в Альянсі для України. Він зазначив, що це вирішуватиме не Росія.

Про це пише NDTV.

За словами Столтенберга, питання вступу України в НАТО буде вирішуватися винятково нею самою та 30 державами-членами.

«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», — пояснив він.