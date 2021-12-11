Генсек НАТО отклонил требование России отозвать обещание членства в Альянсе для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отозвать обещание членства в Альянсе для Украины. Он отметил, что это будет решать не Россия.
Об этом пишет NDTV.
По словам Столтенберга, вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться исключительно ею самой и 30 государствами-членами.
«Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, где большие государства, такие как Россия, имеют сферу влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства», — пояснил он.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- В МИД России выдвинули требование для Запада — отозвать свое обещание членства в НАТО для Украины и Грузии, озвученное на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Там считают, что это обещание нарушает систему европейской безопасности.