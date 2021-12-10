Россия требует от НАТО отозвать обещание членства в альянсе для Украины и Грузии

Россия требует от Запада отозвать свое обещание членства в НАТО для Украины и Грузии, озвученное на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

Об этом идет речь в заявлении МИД России.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – говорится в заявлении.

В МИД РФ также критикуют позицию США, что членство Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса и никто не должен в этот процесс вмешиваться. «Напомним, однако, что кроме Вашингтонского договора страны НАТО имеют и обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ. Этот принцип был впервые продекларирован в Хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 г., в которой отмечено: «Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных», — заявили в ведомстве.