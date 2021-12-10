Росія вимагає від НАТО відкликати обіцянку членства в альянсі для України та Грузії

Росія вимагає від Заходу відкликати свою обіцянку членства в НАТО для України та Грузії, яка була озвучена на саміті альянсу у Бухаресті у 2008 році.

Про це йдеться у заяві МЗС Росії.

«У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що «Україна і Грузія стануть членами НАТО», як таке, що суперечить зобовʼязанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ — «не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших», - йдеться в заяві.

В МЗС РФ також критикують позицію США, що членство України в НАТО стосується виключно Києва та альянсу, і ніхто не повинен у цей процес втручатися. «Нагадаємо, однак, що крім Вашингтонського договору країни НАТО мають і зобовʼязання щодо неподільності безпеки в Євроатлантиці, на всьому просторі ОБСЄ. Цей принцип був уперше продекларований у Гельсінському Заключному акті, а потім перепідтверджений і посилений в Паризькій хартії для нової Європи 1990 р., в якій зазначено: «Безпека кожного нерозривно повʼязана з безпекою всіх інших», — заявили у відомстві.