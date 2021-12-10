США запровадили санкції проти керівництва слідчого ізолятора «Окрестіно» в Мінську

США запровадили санкції проти керівників слідчого ізолятора «Окрестіно» в Мінську Ігоря Кенюха і Євгена Шапецького за їхню причетність до тортур і жорстокого поводження із затриманими під час протестів у серпні 2020 року.
Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США від 10 грудня.
Зазначимо, санкції передбачають заборону вʼїзду на територію США.
- Від початку серпня 2020 року громадяни Білорусі почали протест проти переобрання президентом Лукашенка. Найактивніші протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. У Білорусі заявили, що вживуть «жорстких, асиметричних, але адекватних заходів».
- 6 грудня Білорусь заборонила ввозити низку товарів з ЄС, США та інших країн у відповідь на санкції. Під заборону потрапили продукти, зокрема м’ясо, молоко, кондитерські вироби, сіль, овочі, фрукти, горіхи.