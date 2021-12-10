Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника мера Одеси Труханова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконувача обов’язків заступника Одеського міського голови — керівника справами виконавчого комітету Олега Бриндака.
Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
У суді також уточнили, що попередній запобіжний захід (майже 40 мільйонів гривень застави з обовʼязками) змінили за клопотанням прокурора САП.
Тепер Бриндак перебуватиме під вартою протягом 60 діб (до 7 лютого 2022 року), водночас він може внести заставу — 24 мільйони 970 тисяч гривень.
Якщо відповідна сума буде внесена, то на посадовця покладуть низку зобов’язань, зокрема здати закордонні паспорти.
- Слідство стверджує, що у 2015—2019 роках Труханов разом із іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 га. Загальні збитки для міського бюджету від дій злочинної організації оцінюють у 689 мільйонів гривень. У злочинній організації було 16 осіб, із них пʼятеро — чиновники. Всі вони, ймовірно, діяли під керівництвом відомого бізнесмена Володимира Галантерника. Про підозри фігурантам повідомили 6 жовтня.
- Пізніше Офіс генпрокурора розповів деталі схеми, завдяки якій за 2016—2019 роки з власності міста вивели щонайменше 6 земельних ділянок і витратили 131 мільйон гривень з бюджету. Галантерник, за даними слідства, забудовував виведені землі.
- 11 листопада суд обрав запобіжний захід для мера Одеси Труханова у вигляді застави в 30,2 млн грн, гроші він вніс 23 листопада.