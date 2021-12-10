Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника мера Одеси Труханова

У суді також уточнили, що попередній запобіжний захід (майже 40 мільйонів гривень застави з обовʼязками) змінили за клопотанням прокурора САП.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Тепер Бриндак перебуватиме під вартою протягом 60 діб (до 7 лютого 2022 року), водночас він може внести заставу — 24 мільйони 970 тисяч гривень.

Якщо відповідна сума буде внесена, то на посадовця покладуть низку зобов’язань, зокрема здати закордонні паспорти.