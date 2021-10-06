Генпрокурор Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову

Меру Одеси Геннадію Труханову підписали підозру. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у середу, 6 жовтня.

Вона загалом підписала 5 підозр, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один «відомий одесит».

«На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінально карані діяння», — пояснила Венедіктова.

За її словами, збитки міському бюджету склали понад 533 мільйони гривень (до кінця слідства ця сума може змінитись).