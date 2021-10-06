Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову

Мэру Одессы Геннадию Труханову подписали подозрение. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в среду, 6 октября.

В целом она подписала 5 подозрений, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один «известный одессит».

«По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — пояснила Венедиктова.

По ее словам, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен (до конца следствия эта сумма может измениться).